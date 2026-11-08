Gualtieri si ricandida a sindaco, il M5s lo gela: la sinistra finisce a Roma?

«Oggi c’è un grande capitale di fiducia: Roma può cambiare. E lo dico ufficialmente, siamo qua per questo: ho deciso di ricandidarmi per continuare a cambiare la città. Con al centro le persone». La dichiarazione del sindaco di Roberto Gualtieri, all’apertura della sua campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 2027, all’evento pubblico all’Auditorium della Conciliazione, con la coalizione che lo sosterrà. «La città mi ha cambiato e ha anche cambiato il mio rapporto con le persone», ha aggiunto il sindaco parlando della sua esperienza da primo cittadino. Dall’Alleanza verdi sinistra a Sinistra civica ecologista, ma anche il Movimento 5 stelle e Azione che non sono in maggioranza in Campidoglio, e poi Italia viva, Più uno, associazioni e comitati. Fa il pieno, con uno spazio allestito anche all’esterno in piazza Pia, il sindaco Roberto Gualtieri.

In sala è presente il Partito democratico, con i segretari di Roma e Lazio Enzo Foschi e Daniele Leodori, gli assessori e i consiglieri comunali e municipali. Tra gli altri erano presenti Ernesto Maria Ruffini di Più uno, Marco Cappa e Luciano Nobili per Italia viva, Linda Meleo, Paolo Ferrara, Daniele Diaco e Francesco Silvestri per il Movimento 5 stelle, Alessio D'Amato per Azione, Matteo Hallissey di Più Europa, Claudio Marotta, Amedeo Ciaccheri e Massimiliano Smeriglio per Sinistra civica ecologista.