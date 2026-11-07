Polonia, un'uomo in auto spara a caso sulla folla a Cracovia: almeno cinque morti

Sono cinque le persone morte nella sparatoria avvenuta nella piazza del Mercato principale di Cracovia, dove un uomo da un auto si è messo a sparare a caso. Lo riferisce la polizia polacca, come riporta Ntv24. "L'aggressore è stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia ed è attualmente trasportato in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto", ha riferito la polizia. Le autorità si appellano ai residenti e ai turisti affinché non si rechino nella piazza del Mercato e invitano chiunque si trovi in zona a spostarsi in un luogo sicuro. "Sono costantemente aggiornato dal ministro dell’Interno sulla situazione a Cracovia dopo la tragica sparatoria. La polizia sta indagando sul movente e su tutte le circostanze dell’attentato". Lo ha scritto su X il premier polacco, Donald Tusk.