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Sondaggio supermedia, FdI in testa e crollo del M5s: quanto perde Vannacci in un mese

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domenica 8 novembre 2026
Sondaggio supermedia, FdI in testa e crollo del M5s: quanto perde Vannacci in un mese

1' di lettura

Eccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia dei sondaggi realizzata da Intenzioni di voto. In testa c'è sempre Fratelli d'Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni cala dello 0,3% e si attesta così al 27,8%. A Seguire c'è sempre il Partito democratico. Ma Elly Schlein non riesce a smuoversi dal suo 20,3%. Poi c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. E qui si segnala il crollo più significativo. I grillini perdono lo 0,6% in soli 7 giorni e calano così al 12,3%. A seguire Forza Italia di Antonio Tajani che è stabile al 7,1%.

Capitolo Futuro Nazionale. Continua la discesa inesorabile di Roberto Vannacci che perde mezzo punto percentuale e si attesta così al 6,4%. In un mese il partito del Generale ha perso ben l’1,3%. L’erosione dei voti, in parte a favore della Lega, sta comportando un graduale riavvicinamento tra i due partiti, ormai distanti solo mezzo punto. Poi c'è Alleanza Verdi e Sinistra inchiodata al 6,2%. Dunque la Lega di Matteo Salvini in netta crescita nelle ultime settimane.

Il Carroccio guadagna lo 0,3% e si piazza in questo modo al 5,9%. Azione di Carlo Calenda è data al 3,1%, Italia Viva di Matteo Renzi cresce dello 0,1% e si colloca così al 2,5%, Più Europa di Riccardo Magi cala dello 0,1% e si posiziona all'1,4%. Percorso inverso per Sud Chiama Nord di Cateno De Luca quotato all'1,2%. Noi Moderati di Maurizio Lupi sale dello 0,2% e ottiene così l'1,2%.

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