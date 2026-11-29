Nuove tensioni a Tirana, in Albania, durante le manifestazioni contro il governo organizzate in occasione dell’82esimo anniversario della liberazione del Paese. Nelle proteste concitate, è rimasto ferito da un proiettile di gomma anche un deputato. I violenti scontri tra dimostranti e forze dell’ordine di ieri, sabato 28 novembre, hanno provocato il ferimento di ben 61 persone. I manifestanti hanno marciato verso la sede del governo scandendo slogan contro il primo ministro Edi Rama, di cui da tempo si chiedono le dimissioni, tra cui “Abbasso la dittatura”.

Tra i manifestanti in piazza, anche un deputato del Partito Democratico, poi colpito da un proiettile di gomma sparato dalla polizia nella fase più concitata degli scontri. Le tensioni sono cominciate quando le forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno circondato la sede del governo dopo che alcuni dimostranti avevano scritto insulti nei confronti del premier sulle pareti dell’edificio. A quel punto sono partiti gli scontri più accesi. E contro gli agenti sono stati lanciati petardi, bombe molotov e sassi. Immediata la risposta, con spray al peperoncino, idranti e lacrimogeni.

Proprio in quegli attimi, è rimasto ferito il deputato presente alla manifestazione, Kliti Hoti, che stava correndo dietro a un gruppo di poliziotti, quando è stato colpito alla spalla. Il parlamentare è stato trasferito d’urgenza in ospedale, mentre il poliziotto è stato sospeso su richiesta del ministro dell’Interno Ervin Demo: “Nessuno è al di sopra della legge, specialmente un agente della polizia di Stato, che ha il dovere di applicarla e proteggerla. Dopo essere stato informato di un sospetto caso di uso sproporzionato della forza da parte di un singolo agente di polizia, ho chiesto al direttore generale di sospendere immediatamente l’agente in questione e di avviare le procedure per un’indagine completa sull’incidente”.