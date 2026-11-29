Schedati come soggetti pericolosi di matrice islamista e indagati per la presunta pianificazione di attentati, due uomini siriani di 20 e 24 anni sono prima stati arrestati e poi rilasciati dal giudice col solo divieto di accesso ai mercatini di Natale: il caso sta facendo molto discutere in Germania, ad Hagen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Per loro, le manette erano scattate lo scorso 1 ottobre sulla base di segnalazioni dei servizi segreti relative alla preparazione di un reato contro la sicurezza dello Stato. Il tribunale locale, però, ha respinto la richiesta di prolungare il fermo preventivo, rimettendo entrambi in libertà.

A quel punto la polizia, per tutelare i cittadini, ha cercato di correre ai ripari per quanto possibile, tenendo i due sospetti lontani dagli eventi festivi e imponendo loro il divieto assoluto di portare con sé coltelli o altre armi. Come deterrenza, la questura ha stabilito una sanzione coercitiva di 500 euro a ogni infrazione, cifra destinata ad aumentare in caso di recidiva.

Un ripiego forse un po’ troppo leggero nei confronti di due giovani sospettati di accuse gravissime. L’inchiesta che li vede protagonisti riguarda una cellula di quattro persone sospettate di aver progettato attacchi terroristici: oltre ai due siriani, nelle operazioni condotte tra l’1 e il 16 ottobre erano finiti in manette anche un 23enne tedesco di Unna, convertito all’Islam, e un 19enne con doppia cittadinanza tedesco-kosovara residente ad Hagen. L’unico ancora in carcere è il 23enne, per pericolo di fuga.