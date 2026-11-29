Un episodio che ha suscitato forte indignazione si è verificato nel quartiere di Entrevías, a Madrid. Nello storico centro parrocchiale di San Carlos Borromeo, durante una riunione dedicata al tema Palestina, un crocifisso sarebbe stato utilizzato come asta per appendere la bandiera dei movimenti pro-Palestina. Accanto, sul muro, è stata esposta una kefiah, simbolo della causa palestinese, per accogliere le testimonianze di quattro giovani provenienti da Gaza.

L’episodio è avvenuto nel complesso noto alle cronache come “chiesa rossa”, un luogo da anni al centro di polemiche. L’ex parrocchia fu trasformata nel 2007 in centro pastorale polivalente per decisione del cardinale Antonio María Rouco Varela. Negli stessi anni i sacerdoti Javier Baeza, Enrique de Castro e Pepe Díaz avevano attirato l’attenzione mediatica per scelte liturgiche contestate, tra cui la distribuzione di ciambelline al posto delle ostie consacrate durante la comunione.

Secondo quanto riferito, la riunione sul conflitto israelo-palestinese si è svolta all’interno degli spazi del centro. L’uso del crocifisso come supporto per la bandiera e l’esposizione della kefiah sono stati interpretati sui social come un oltraggio al simbolo cristiano scatenando un dibattito serrato. Al peggio non c’è mai fine.