Dopo Ceuta, a Madrid è caduto il diluvio. All’alba delle elezioni anticipate, per comprendere le ragioni che hanno portato Vox, il partito fondato da Santiago Abascal, a diventare il terzo partito di Spagna non occorre soltanto analizzare il contesto storico in cui è nato (2013) ma occorre anche individuare le personalità che hanno contribuito a conferirgli un impianto ideologico, un posizionamento culturale e una strategia comunicativa di medio e lungo periodo. E che ora appunto operano nelle retrovie per portare il neo-partito alla conquista del potere.Tra queste personalità, una delle più influenti e vicine a Santiago Abascal è sicuramente Kiko Mendez Monasterio, giornalista e scrittore spagnolo.Nato a Madrid nel 1972, “Kiko” è il più giovane fra tredici fratelli appartenenti ad una famiglia di tradizione militare. Pubblica diversi libri, fra cui uno di grande successo rivolto ai ragazzi e intitolato “Tadeo.IL PERCORSO Apprendista pirata” in cui racconta le avventure surreali di un giovane che sogna di diventare un pirata.Si afferma poco a poco come professionista nel mondo dell’informazione all’interno del “Gruppo Intereconomia” fondato dall’uomo di affari ed ex politico conservatore Julio Ariza, partecipando a trasmissioni televisive, scrivendo sul settimanale Alba fino a diventare direttore de La Gaceta, quotidiano di punta del polo editoriale.

È proprio in quegli anni che “Kiko” conosce “Santi”, prima che fondasse Vox.Fin da subito, tra i due nasce un sodalizio intellettuale che, nel 2015, li porterà a pubblicare un libro scritto a quattro mani intitolato “C’è una via per la destra”, in cui si discute l’idea di rifondare la destra in Spagna. Mentre diventa una persona di fiducia di Abascal e Vox comincia a strutturarsi come partito, il suo super editore Julio Ariza che non solo fiuta gli affari ma anche gli scenari politici affida a Kiko il figlio Gabriel. Insieme fondano la società “Tizona Comunicacion” che fin da subito fornisce servizi di consulenza strategica e di comunicazione al neo-partito, ma soprattutto gli organizza un ecosistema di strutture meta-politiche che gli ruotano attorno.Tra queste il Sindacato Solidaridad per conquistare consensi tra il ceto dei lavoratori, poi la Fondazione Disenso per portare avanti la “battaglia culturale”, e ancora la casa editrice Homo Legens per costruire un pantheon ideologico di pensatori eterodossi e infine la creazione dell’Istituto Superiore di Sociologia, Economia e Politica (Issep), insieme a Marion Maréchal a Madrid nel 2020 per formare gli eletti e i potenziali nuovi candidati.“VERTEBRARE” IL PAESE Questa capacità di tradurre idee forti in principi efficaci di comunicazione porterà Kiko, nel 2019, a diventare direttore della campagna elettorale “España Viva” (Vivere la Spagna), portando Vox a diventare il terzo partito nazionale più grande di Spagna con la progressiva ascesa negli anni successivi. Persino sua sorella Lourdes Méndez-Monastero, dopo aver lasciato il Pp viene rieletta deputata questa volta con Vox per la circoscrizione di Murcia. È l’anno della consacrazione. Il noto giornalista e scrittore Fernando Sánchez Dragó pubblica un libro-conversazione dal titolo “Espana Vertebrada” in cui Santiago Abascal definisce letteralmente Kiko Mendez Monasterio il suo “guru”.

Nelle 250 pagine emerge un’affinità politica tra i due: in particolare nella difesa dell’unità e della coesione nazionale spagnola dalle forze separatiste e a tutte le spinte centrifughe che minacciano l’integrità dello Stato. Da qui l’urgenza di “vertebrare” la Spagna.Kiko diventa così una figura chiave nella definizione della strategia del partito, e seppur senza un ruolo preciso se non quello di consulente esterno, partecipa ufficialmente ai negoziati in diversi governi regionali in cui Vox prende il potere. E di quel potere di cui è diventato ispiratore, ne fa un uno machiavellico nella dimensione organizzativa del partito.Indica candidati, espelle gli eletti, vaglia le grandi decisioni strategiche. Nel 2013 Kiko Mendez Monasterio scriveva su La Gaceta a proposito di Mario Vargas Llosa, scrittore e drammaturgo, che qual che anno dopo aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura, si candidò alle elezioni peruviane perdendo al ballottaggio: «C’è qualcosa di quasi lussurioso in questo inevitabile connubio tra la letteratura – che è una cosa meravigliosa – e la lotta per il potere, il pantano di ideologie, interessi, malvagità e menzogne che costituisce la politica. Forse il vizio sta nella facilità con cui possono essere interscambiate perché la letteratura consiste nel creare narrazioni e la politica nel raccontare storie». O sei un letterato o fai politica. Oppure sei un letterato che si muove nell’ombra della politica.