E così, ieri, al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra, nell’ambito della 19esima edizione del Forum sulle minoranze, per la prima volta nella storia ha preso la parola un rom. Ovvero Santino Spinelli, musicista, compositore e docente universitario abruzzese. Insieme a lui Maria Deborah Cieri, consigliere comunale di Atessa, in provincia di Chieti. Due esempi di integrazioni, questo è fuori da ogni discussione, ma a stonare è la narrazione vittimistica secondo cui non bisognerebbe fermarsi al riconoscimento dell’identità culturale e linguistica della popolazione romanì ma andare anche oltre, a superare gli stereotipi e le discriminazioni.

Dall’accesso all’istruzione e al lavoro alla possibilità di usufruire dei servizi, fino alla partecipazione alle decisioni pubbliche: i nomadi hanno una sorta di sindrome d’accerchiamento e, soprattutto, la memoria corta. Si sono infatti scordati di dire che l’Unione Europea, tramite il proprio Fondo sociale, dal 2014 al 2020 ha speso 1,7 miliardi di euro per la loro inclusione socio-economica e altrettanti ne ha stanziati per il periodo 2021-2027: la bellezza di 3,4 miliardi ripartiti tra dieci tati membri (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Spagna, Francia, Ungheria, Italia, Romania e Slovacchia).All’Italia, per i primi sette anni, sono stati recapitati 100 milioni: il doppio della Spagna e il quadruplo della Francia. Soldi buttati al vento, visti i risultati.

La metà dei rom vive ancora in abitazioni degradate, solo il 43 per cento degli uomini tra i 20 e i 64 anni ha un impiego a tempo pieno, percentuale che scende al 28 per le donne, e soltanto il 44 per cento dei bambini frequenta regolarmente l’asilo. Sempre secondo i dati dell’Unione europea, solo un nomade su quattro dice di essere discriminato per la propria etnia. Ergo: l’integrazione è possibile solo se due parti in causa collaborano; se una vuole continuare a vivere secondo le sue naturali modalità allora la faccenda si complica. Non c’è Onu che tenga...