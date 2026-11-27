Ha visto la sua vita svoltata dopo aver vinto un milione alla lotteria. Ma nel modo peggiore possibile.

L’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane (ICE) ha arrestato un cittadino salvadoregno a Boston, nel Massachusetts sei giorni dopo che quest’ultimo aveva vinto un premio di un milione di dollari alla lotteria statale in esecuzione di un ordine di espulsione emesso da un giudice dell’immigrazione nel 2014.

L’uomo, identificato come Ariel Antonio Velasquez-Morales, è stato fermato martedì dagli agenti dell’ICE nel quartiere di East Boston, secondo quanto riferito dall’ufficio locale dell’agenzia che si occupa delle operazioni di espulsione. In un post pubblicato sulla piattaforma social X, l’ICE ha confermato l’arresto, precisando che Velasquez-Morales era entrato illegalmente negli Stati Uniti il 15 maggio 2013 e che, il 24 aprile 2014, un giudice dell’immigrazione ne aveva disposto l’espulsione.

ILLEGAL ALIEN WHO CLAIMED $1 MILLION MASSACHUSETTS LOTTERY PRIZE ARRESTED BY ICE



Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador who was released under the Obama administration and ordered removed in April 2014, was arrested by ICE after claiming a $1 MILLION… — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026

L’agenzia ha inoltre indicato che è stata proprio la vincita alla lotteria a portare, in ultima analisi, al suo arresto. “Sembra che la sua fortuna sia finita”, ha dichiarato Micah Bock, vicedirettore degli affari pubblici dell’ICE, in una nota riportata dal quotidiano The Boston Globe.

Velasquez-Morales aveva ottenuto la vincita il 18 novembre grazie a un biglietto “gratta e vinci” da 10 dollari denominato “$2,000,000 50X Cashword” acquistato presso un punto vendita a East Boston. L’uomo ha scelto di incassare la vincita in un’unica soluzione, pari a 650.000 dollari (dopo le tasse), anziché optare per il piano di pagamento integrale previsto per il premio da un milione di dollari pubblicizzato. L’episodio ha acceso i riflettori sulle regole della lotteria statale, che consentono a chiunque abbia più di 18 anni a prescindere dalla cittadinanza o dallo status migratorio di acquistare biglietti e riscuotere eventuali premi.