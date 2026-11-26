A quanto apprende l’Ansa, i due italiani colpiti dall’attacco di un drone in Kuwait sono morti. Entrambi sono tecnici della società Rheinmettall. “Un attacco iraniano con diversi droni ha preso di mira un sito strategico”. Lo annuncia Il portavoce ufficiale del ministero della Difesa del Kuwait, aggiungendo che l’attacco condotto con “droni nemici dell’Iran all’interno dello spazio aereo kuwaitiano” ha anche causato “danni materiali”.

“Le Forze Armate ribadiscono il loro costante impegno a svolgere i propri compiti e responsabilità con la massima efficienza, mantenendo un livello di prontezza e preparazione costante e adottando tutte le misure necessarie per proteggere la sovranità, la sicurezza e la stabilità della nazione, in coordinamento con le autorità competenti, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti”, ha ribadito il portavoce in un comunicato.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell’attacco avvenuto in Kuwait. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. Meloni ha espresso, a nome proprio e del governo, profondo cordoglio e rivolge le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, manifestando la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie.