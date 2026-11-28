L’Ucraina ha abbattuto per la prima volta un drone russo Shahed a propulsione a getto utilizzando un’arma laser. L’annuncio è arrivato da Brave1, l’organismo statale ucraino che sostiene e finanzia lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della difesa.

Il sistema laser è stato realizzato da un’azienda beneficiaria dei finanziamenti dell’organismo e sperimentato direttamente in combattimento da un’unità privata di difesa aerea. Secondo quanto riferito da Brave1, il costo di un singolo colpo sarebbe inferiore a quello di un proiettile sparato da una mitragliatrice, un elemento che potrebbe rendere questa tecnologia particolarmente interessante per contrastare i droni nemici.

Lo sviluppo di armi laser rappresenta uno dei progetti tecnologicamente più complessi per l’industria militare ucraina. Le ricerche internazionali in questo settore sono iniziate già negli anni Settanta e Ottanta, ma soltanto pochi Paesi dispongono oggi di sistemi operativi e sono ancora limitati i casi documentati di intercettazioni aeree riuscite in combattimento.

In Ucraina, attualmente, almeno sette gruppi stanno lavorando alla realizzazione di sistemi di difesa aerea basati sull’energia laser.

Brave1 ha tuttavia invitato alla cautela, precisando che il primo abbattimento rappresenta un risultato importante, ma non significa che la tecnologia sia già pronta per essere utilizzata su larga scala. I sistemi restano infatti in una fase sperimentale e necessitano di ulteriori sviluppi prima di poter diventare uno strumento operativo stabile nella difesa dello spazio aereo ucraino.