Non si sa chi sia stato, non si conosce la portata completa dell’intrusione, né se effettivamente dei dati siano stati rubati e quali vulnerabilità abbiano sfruttato, ma una cosa è certa, non è la prima volta che gli hacker sono arrivati tanto in alto e per Washington sta cominciando a diventare un problema serio.Stavolta ad andarci di mezzo è niente meno che la US Air Force, cioè l’aviazione statunitense, la più grande, la più potente e la più prestigiosa al mondo. Nonché, teoricamente, la più protetta. Gli hacker in particolare avrebbero violato Cloud One, la piattaforma cloud principale dell’istituzione, e l’intrusione sarebbe stata scoperta circa un mese fa durante un aggiornamento del sistema.

Sarebbero entrati direttamente nel control plane, una sorta di telecomando universale della piattaforma, dal quale in teoria si potrebbe verificare lo stato operativo degli aerei o seguire il movimento dei pezzi di ricambio. Reuters, che ha dato la notizia in esclusiva, precisa che non è chiaro se lo abbiano fatto. Cloud One non è un semplice archivio. Lanciata nel 2017, mette insieme Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet e ospita decine di applicazioni: dati del personale, paghe, logistica e manutenzione. Tra queste, il Cloud-Based Command and Control, che raccoglie radar di difesa aerea e altri feed in Nord America, e il Theater Integrated Combat Munitions System, che traccia bombe e missili in oltre 200 sedi nel mondo. Si tratta quindi di una piattaforma cruciale ed è abbastanza comprensibile che l’Air Force per il momento preferisca tenere la bocca chiusa sui particolari.

VULNERABILITÀ

L’incidente peraltro ha già prodotto disagi concreti. Le migrazioni delle applicazioni di back-office verso Cloud One sono state messe in pausa, gli aggiornamenti alle app già presenti sono stati bloccati e ad alcuni utenti sono stati revocati i diritti di amministratore. Un paradosso: per contenere l’intrusione, l’Air Force non può applicare le patch proprio mentre emergono nuove vulnerabilità gravi in tutta l’industria tech. E mentre la piattaforma resta congelata, il tempo gioca a favore di chi l’ha violata.

SPIONAGGIO

Come detto per gli Usa non è un caso isolato. Nel 2015 l’Office of Personnel Management perse i dati di 21,5 milioni di persone, tra militari e titolari di nulla osta, compresi moduli di background check e impronte digitali. Nel 2020 l’attacco SolarWinds, attribuito alla Russia, infettò un aggiornamento software e aprì una backdoor nel Pentagono, nella NSA e in tutti i rami delle forze armate, rimanendo invisibile per nove mesi. Tra ottobre 2025 e luglio 2026 il Defense Manpower Data Center del Pentagono è stato violato per nove mesi, con il furto di dati di circa 3 milioni di persone, tra Social Security Number e informazioni militari.

In tutti i casi, la scoperta è arrivata molto dopo l’hackeraggio.I rischi, ora, sono su tre livelli. Il primo è lo spionaggio: anche solo osservare i flussi logistici permette di capire dove si prepara un’operazione. Il secondo è personale: se i dati di Cloud One sono stati copiati, ci possono essere furti d’identità e relativi ricatti. Il terzo è operativo: il blocco degli aggiornamenti rende la piattaforma più esposta, non meno. E se il control plane è davvero bucato, la domanda non è più cosa hanno rubato, ma cosa sa ora l’avversario. Resta, infine, un rischio sistemico.Cloud One è uno dei cloud militari più grandi degli Stati Uniti. Se una vulnerabilità è stata sfruttata qui, può essere sfruttata anche altrove. E la sequenza degli ultimi mesi - due intrusioni all’Fbi, il Pentagono, il Dipartimento per la Sicurezza Interna, due agenzie di spionaggio, il Tesoro - dice che non si tratta più di incidenti singoli, ma di una pressione continua sull’infrastruttura federale.