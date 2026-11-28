La sinistra spagnola arriva alle urne di domani agitando un caso di maschilismo costruito su una frase di Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito popolare, capìta al contrario, e non per un deficit uditivo. La scena è andata in onda giovedì sera, nell’ultimo dibattito televisivo. Feijóo sta in mezzo, fra il socialista Pedro Sánchez e Ada Colau, ex sindaca di Barcellona e candidata del Frente Amplio, la stampella radicale dell’esecutivo. Colau attacca il vicino su Carlos Mazón, il governatore valenciano dell’alluvione, che i popolari tengono ancora nel parlamento regionale. «Come può parlarmi di buona gestione?», gli chiede, ricordando gli oltre 230 morti. «Guardi», risponde Feijóo, «buona gestione è mettersi alla testa di un’emergenza nazionale e non scappare da Paiporta».

Paiporta è il paese simbolo dell’alluvione, l’epicentro del disastro da cui il 3 novembre 2024 Sánchez fuggì sotto il lancio di fango mentre re Felipe VI restava a incassare la rabbia dei cittadini. Poi, il conservatore si appoggia l’indice sulle labbra e aggiunge: «Y usted, calladita», e cioè «e lei, zitta». Non le ordina di tacere, le rinfaccia di aver taciuto. L’opposto. «Perché parla di calladita, signor Feijóo? Un po’ di rispetto», lo interrompe Sánchez dall’altro lato, e un attimo dopo ha già dettato il titolo ai giornali, «Che maschilismo è questo?».

Feijóo lo invita a non manipolare, ma è buona la prima. All’uscita, mentre Colau sfodera lo slogan per l’ultimo giorno di campagna, «Nessuno ci farà tacere», Feijóo ritira la frase nel caso qualcuno si sia offeso, ma chiede anche di finirla con i «teatrillos». Nella sede del partito, poi, fa l’unica riflessione sensata: quanto deve essere andato male il dibattito agli avversari per spingerli a manipolarlo?In Italia, vocabolario e gestualità sono arrivati tradotti: lo sketch è stato pubblicato dai media con il titolo «Colau incalza Feijóo, lui sbotta: “Lei stia zitta”», un prodigio che tramuta un’accusa di silenzio in un ordine di silenzio. Agli stacanovisti dell’indignazione resta l’appiglio grammaticale del diminutivo, che in Spagna evoca il detto «calladita estás más guapa», zitta sei più carina.

Ma davanti ai militanti Feijóo ha declinato il rimprovero al maschile e al femminile, «calladitos y calladitas», inchiodando uomini e donne del Frente Amplio al mutismo selettivo sugli anni della corruzione socialista. Oggi, per legge, tacciono tutti i candidati. Sulla fuga di Sánchez da Paiporta, Colau e compagni si erano portati avanti già due anni fa.