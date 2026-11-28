È polemica nel Regno Unito per le indicazioni contenute in un documento ufficiale destinato alle forze di polizia britanniche. A sollevare il caso è stato il quotidiano The Telegraph, che ha acceso i riflettori sul cosiddetto National Faith Toolkit ovvero di un vademecum elaborato dal National Police Chiefs’ Council, l’organismo che riunisce i vertici delle forze di polizia britanniche. Il documento, intitolato National Faith Toolkit, nasce con l’obiettivo dichiarato di fornire agli agenti indicazioni pratiche per rapportarsi con le diverse comunità religiose presenti nel Paese, tenendo conto delle rispettive convinzioni, tradizioni e sensibilità culturali. La guida prende in esame 23 fedi e sistemi di credenze e affronta diversi aspetti operativi, dai luoghi di culto alle pratiche religiose, fino alla gestione dei decessi e delle situazioni di emergenza. È però soprattutto la sezione dedicata all’Islam ad aver provocato la controversia, in particolare il paragrafo che contiene le raccomandazioni da seguire quando gli agenti si trovano a intervenire all’interno di una moschea o di un’abitazione musulmana.

Nel passaggio dedicato alle visite nelle moschee e nelle case dei musulmani, il vademecum invita gli agenti a osservare alcune precauzioni: vestirsi in maniera decorosa, togliersi o coprirsi le scarpe, mantenere un comportamento rispettoso ed evitare, quando possibile, l’utilizzo di cani. Il documento raccomanda infatti di evitare l’ingresso nelle aree degli edifici riservate ai membri del sesso opposto e di tenere conto dei fattori culturali quando gli agenti devono interagire con persone di sesso diverso. La guida aggiunge che, in alcune circostanze, potrebbe essere preferibile affidare il rapporto con una persona musulmana a un agente dello stesso sesso. Un’indicazione che, nella lettura proposta dal Telegraph, rischia di tradursi in una limitazione del ruolo delle agenti donne durante gli interventi di polizia in ambienti frequentati da uomini musulmani. Il documento però specifica espressamente che le esigenze operative della polizia vengono prima delle considerazioni religiose e culturali.

Il leader di Reform UK, Nigel Farage, ha duramente contestato le indicazioni, definendole un’ulteriore dimostrazione di quella che considera una forma di “polizia a due livelli” Secondo Farage, le forze dell’ordine non dovrebbero adattare le proprie modalità operative a quelle che definisce culture sessiste e superate. Il leader politico ha chiesto che il documento venga ritirato, sostenendo che la legge debba essere applicata allo stesso modo nei confronti di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro religione.

Le critiche riguardano anche la diversa articolazione delle sezioni dedicate alle varie confessioni religiose, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, la parte sull’Islam risulterebbe più estesa e dettagliata rispetto a quelle dedicate ad altre fedi. Inoltre, nella sezione islamica compare un’indicazione specifica sulla registrazione degli episodi di odio anti-musulmano come crimini d’odio religioso, senza una disposizione formulata nello stesso modo nelle altre sezioni. Un elemento che ha alimentato ulteriormente le polemiche, soprattutto alla luce del dibattito britannico sulla necessità di garantire un’applicazione uniforme delle norme contro ogni forma di discriminazione e odio religioso.