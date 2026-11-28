La Francia di Emmanuel Macron è diventata il grande malato d’Europa? Così parrebbe, stando all’ultima valutazione di S&P Global Ratings, che ha rivisto da stabile a negativo l’outlook sul debito sovrano della Francia, confermando i rating a lungo e breve termine rispettivamente ad A+ e A-1. La decisione riflette i rischi legati al risanamento dei conti pubblici, in un quadro di debole crescita economica e di incertezza politica.

L’agenzia, inoltre, stima per il 2026 un deficit pubblico pari al 5,5% del Pil, superiore alle attese. In assenza di ulteriori misure di consolidamento dei conti, il disavanzo dovrebbe attestarsi al 5,3% nel 2027, a fronte di una crescita economica dello 0,6% in termini reali. Il ministero dell’Economia francese, riferisce Le Figaro, ha preso atto della decisione, sottolineando la necessità di approvare rapidamente una legge di bilancio responsabile, con l’obiettivo di riportare il deficit al 5% del Pil o al di sotto. Il governo, dunque, ha ribadito l’impegno a consolidare i conti pubblici e a garantire maggiore stabilità agli operatori economici.

La persistente polarizzazione politica, viene rimarcato dall’agenzia, “anche oltre le elezioni presidenziali del 2027, potrebbe continuare a ostacolare l’attuazione delle misure di riduzione del deficit e delle riforme a favore della crescita necessarie per arrestare l’aumento del rapporto debito pubblico-Pil”.