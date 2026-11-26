Per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda, il Ministero della Difesa britannico ha avviato una vasta operazione di ricontatto dei veterani delle Forze Armate. Circa 100mila ex militari appartenenti alla riserva strategica hanno ricevuto una comunicazione ufficiale con la richiesta di aggiornare i propri recapiti, indicare l’attuale occupazione e segnalare le competenze professionali acquisite dopo aver lasciato il servizio. A riportarlo è il Telegraph, secondo cui l’iniziativa punta a rafforzare la capacità di risposta del Regno Unito in caso di emergenza o di un eventuale conflitto, ai veterani è stata inoltre offerta la possibilità di partecipare volontariamente ad attività di addestramento ed esercitazioni militari, comprese quelle organizzate nell’ambito della Nato.

Il governo britannico ha precisato che non si tratta di una mobilitazione imminente, ma di una misura preventiva per migliorare la preparazione e rafforzare la deterrenza. Il ministro della Difesa Wes Streeting ha definito la decisione una “precauzione sensata e necessaria”, in considerazione delle crescenti tensioni internazionali e delle minacce rappresentate dalla Russia. A preoccupare Londra è anche la capacità dell’esercito di affrontare un eventuale conflitto prolungato, le Forze Armate britanniche dispongono infatti di circa 73mila militari in servizio attivo, un numero che alimenta il dibattito sulla necessità di ampliare le risorse disponibili attraverso il coinvolgimento dei riservisti.

Il ricontatto di 100mila veterani rappresenta dunque un cambio di passo nella strategia di difesa britannica, dopo decenni dalla fine della Guerra Fredda, Londra torna a considerare la disponibilità di personale militare richiamabile una componente fondamentale della sicurezza nazionale, in uno scenario europeo segnato dalla guerra in Ucraina e dal crescente confronto con Mosca.