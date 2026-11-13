Intelligenza artificiale e istinti molto naturali

Caro Carioti, in che mani siamo? Come è possibile che l’uomo che guida una delle aziende più importanti e strategiche del pianeta, un colosso da cui, come ho appreso, dipende la supremazia degli Stati Uniti e dunque dell’Occidente nel settore strategico dell’intelligenza artificiale, sia caduto come un fesso nella trappola più antica del mondo, quella della spia giovane e carina che lo seduce? Mi riferisco a Jensen Huang, fondatore e capo di Nvidia, il colosso dei microchip usati per la IA. Possibile che non abbia sospettato che quella donna cinese gli era stata messa nel letto dal regime di Pechino, che voleva avere accesso alle sue tecnologie? A che serve avere l’intelligenza artificiale se poi si commettono questi errori?

Caro signor Leone, all’italiano medio il nome Nvidia potrà dire poco, ma non stiamo parlando di una società qualunque. Non solo è cruciale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, tant’è che l’amministrazione statunitense ha imposto limiti all’esportazione dei suoi chip più avanzati verso la Cina, ma è anche una delle società più capitalizzate al mondo. Da quando è diventata di dominio pubblico la vicenda dell’“honeytrap”, la prevedibilissima trappola del miele in cui Huang sarebbe caduto, l’Occidente si è scoperto più indifeso e i suoi azionisti si sono impoveriti.

Tutto questo perché un signore di 63 anni – chiedo venia per la schiettezza, ma di questo si tratta – non ha saputo tenerselo nelle mutande e alla fine è stato costretto a dimettersi. Insomma, materiale per preoccuparci ce n’è molto. In questa storia, però, io vedo pure un elemento umanissimo e divertente. Ci racconta che anche i più intelligenti e ricchi possono fare figure globali da pirla, quando si trovano davanti a quella cosa lì, e questo in qualche modo mi sembra consolante, perché dimostra che non sono diversi da noi. Mi chiede in che mani siamo: nelle mani di un uomo. «Homo sum, humani nihil a me alienum puto» vale anche per quelli come lui. L’intelligenza artificiale sa scrivere poesie e sconfigge i campioni di scacchi, ma chi l’ha creata ha gli stessi istinti dei nostri antenati che vivevano sugli alberi, e talvolta anche gli stessi comportamenti.