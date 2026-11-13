La nemesi

di Lucia Esposito
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Al posto di Jensen Huang arriva una donna. Colette Kress guiderà Nvidia come Ceo ad interim, dopo tredici anni passati dietro le quinte a occuparsi di conti.

Ora tocca a lei perché il suo capo è uscito di scena malamente, travolto dagli scandali sentimentali. Prima Alice, che di cognome fa Huang come lui: per gli 007 è una spia mandata da Pechino per carpire i suoi segreti usando la più antica delle armi. Poi è spuntata un’altra donna, un’altra presunta amante. È Kimberly Powell, che rispondeva direttamente a Huang.

I due sarebbero stati visti insieme in un albergo e qualcuno li avrebbe ripresi. Gli uomini della sicurezza hanno bloccato la diffusione delle immagini dell’incontro clandestino (pure lei è sposata), ma il gossip è rimbalzato di bocca in bocca. Come ai vecchi tempi, quando l’intelligenza artificiale era solo una distopia chiusa nei romanzi di fantascienza.

A furia di affidarsi a quella artificiale, Jensen si era scordato di usare un po’ di più (e meglio) l’intelligenza naturale. Ora sulla sua poltrona siede Colette. La nemesi.