Microsoft e Outlook down, quali sono le mail che non funzionano: cosa sta succedendo

“Stiamo osservando miglioramenti in scenari chiave, inclusi l’accesso alle caselle di posta e l’elaborazione ritardata della email, sebbene alcuni problemi intermittenti possano persistere”, è il messaggio pubblicato su X da Microsoft. Dopo il blocco informatico, che sta colpendo i servizi su scala mondiale, sta avendo miglioramenti. Da oltre 20 ore, i sistemi Microsoft, Outlook, Teams e Copilot sono in down, con problemi per utenti, aziende e infrastrutture. “Il nostro focus è estendere queste azioni di recupero all’infrastruttura interessata rimanente, continuando la stabilizzazione e aggiungendo capacità per migliorare la consistenza”. il resto del messaggio con cui Microsoft annuncia i miglioramenti.

Ma cosa è accaduto? “Stiamo osservando una stabilizzazione e miglioramenti della capacità mentre le azioni di recupero continuano”. È stato questo l’allarme lanciato da Microsoft su X. Dagli Stati Uniti all’Asia, e quindi su scala globale, il blocco informatico ha bloccato i servizi Microsoft dal pomeriggio di martedì 12 novembre. I disagi stanno colpendo utenti, aziende e istituzioni governative. L’interruzione dei servizi ha messo in ginocchio non solo le caselle di posta elettronica ma anche le attività di alcune infrastrutture, come le attività di assistenza delle compagnie aeree.

“Le misure attuate non stanno producendo i risultati sperati”, ha poi aggiunto Microsoft, spiegando come non ci siano miglioramenti per risolvere i problemi a libello mondiale. “Stiamo lavorando su più fronti per attenuare l’impatto, risolvere l’attuale ostacolo e ripristinare il corretto funzionamento di alcune parti dell’infrastruttura di servizio”, continua poi il messaggio. Alla base del problema, comunque, non ci sarebbe un cyberattacco in corso: “Non ci sono indizi di azioni dolose o di attacchi informatici”.

Ma entriamo nei dettagli dei disservizi. Oltre alle caselle di posta elettronica, sono stati colpiti, sempre su scala globale, Teams e Copilot (l’assistente basato sull’intelligenza artificiale). Per utenti, aziende e infrastrutture si è registrata l’impossibilità di comunicare tramite Outlook. “Stiamo individuando percorsi alternativi per aumentare la capacità”, ha ammesso Microsoft. Secondo quanto riportato da Downdetector, una piattaforma che monitora i disservizi online, il problema si è esteso a livello globale nel giro di un’ora. Sono stati coinvolti prodotti Microsoft in 74 Paesi e territori.

Microsoft's outage reports on November 12 reached 74 countries and territories in about an hour on Downdetector.



Microsoft says its Exchange Online incident began at 16:17 UTC. Reports to Downdetector about Outlook began climbing at about 17:25 UTC, 12:25 in New York. By 18:25,… pic.twitter.com/7FQ4dDsfbm — Downdetector (@downdetector) November 12, 2026

La mappa, pubblicata sempre da Downdetector su X, mostra che l’interruzione ha colpito utenti nelle Americhe e in alcune aree di Europa, Asia e Africa. Il problema si è avvertito anche in Nuova Zelanda. Il Ministero degli Esteri neozelandese ha reso noto che la “capacità di ricevere e-mail è stata compromessa dall’interruzione globale di Microsoft. Ciò riguarda anche tutte le ambasciate, i consolati e gli uffici di rappresentanza della Nuova Zelanda nel mondo”.

Il problema ha caratterizzato anche Microsoft 365, ovvero il servizio in abbonamento basato su cloud di Microsoft che include Outlook e Teams. “Abbiamo rilevato che una parte dell’infrastruttura è soggetta a un carico elevato in diverse regioni. È probabile che questo stia contribuendo agli errori di connettività”, il messaggio pubblicato su X. E poi ha concluso: “Mentre lavoriamo per mitigare l’impatto, possiamo confermare che il problema potrebbe influire sulla connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi area geografica”.