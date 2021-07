Euro 2020, la sparata di Alessandra Moretti: "Europa batte Inghilterra", ricoperta di insulti. Ma che dice?

12 luglio 2021 a

"Viva l’Italia, viva gli azzurri campioni d’Europa! L’Europa unita batte l’Inghilterra della Brexit", esulta Alessandra Moretti dopo la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra. Ma il suo commento, in cui ovviamente cita @eurodeputatipd, @pdnetwork e @TheProgressives, diventa subito bersaglio del popolo della rete che la ricopre di insulti e di critiche. Paolo Becchi, per esempio, fa notare alla Moretti che "L'Italia ha vinto contro l'Inghilterra. È stata una partita sofferta, vinta ai rigori, contro un avversario che merita rispetto". Quindi affonda: "Queste affermazioni sono vergognose e vanno politicamente stigmatizzate".

"Lei nn perde occasione di rendersi più comica di Totò…", scrive uno. "Non riuscendoci ovviamente...". E poi ancora si legge: "Ma cosa straca***o dici?". Piovono insulti. "Ma basta con queste ca***te". scrive qualcun altro. "Ma dovete fare sempre propaganda su tutto? Ha vinto l'Italia, non l'Europa unita che non c'entra un c***o", sottolinea un 'atla perona ancora.

I commenti sotto il post della Moretti sono davvero feroci: "Difficile essere più scemi", si osserva con una tagliente ironia. "E anche stasera la diciamo domani una cosa intelligente", la prende in giro un altro. "Dia retta, non copi i tweet di Letta. Non le giova", le dà consigli un'altra.

Insomma, ancora una volta la Moretti ha detto la cosa sbagliata al momento sbagliato. E l'hanno inchiodata.

