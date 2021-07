Coronavirus, il green pass non basta: "Turisti italiani verso la Grecia ma bloccati a Milano", cosa non hanno portato con loro

19 luglio 2021 a

a

a

Brutta avventura per un gruppo di turisti che questa mattina sperava di imbarcarsi per la Grecia ed è invece rimasto bloccato all'aeroporto di Milano Malpensa. La principale causa dei disagi - come riporta il Corriere della Sera - è stato il cosiddetto Plf, cioè il Passenger Locator Form: si tratta di un modulo richiesto specificamente ai passeggeri per l’ingresso in Grecia, indipendentemente dalla provenienza e nonostante il Green Pass.

Focolaio nello Spezia Calcio. Covid e variante Delta, sconcertante, "Chi ha contagiato 11 giocatori"

Per salire a bordo di un aereo diretto in Grecia, insomma, è necessario compilare il Plf entro le 23 e 59 del giorno antecedente la partenza. "Io e mia moglie abbiamo fatto tutto per tempo: l’attivazione dello Spid, le vaccinazioni e il benedetto green pass. Non è bastato. Ad una certa età diventi fatalista...se non devi partire te ne fai una ragione", ha raccontato uno dei diretti interessati. Ma le lamentele arrivano anche da un'altra coppia: "Con la mancata partenza ci salta anche il traghetto per le isole e tutto il programma. Così ti passa la voglia di viaggiare".

Video su questo argomento "Mettiamo in sicurezza i nonni e lasciamo stare i nipoti". Salvini irremovibile sul patentino sanitario

Il Covid e le pratiche burocratiche, dunque, hanno rovinato le vacanze a chi magari si immaginava già sulle spiagge greche. Quanto successo a questo sfortunato gruppo di turisti dimostra che non sempre il Green Pass è sufficiente per partire. Ecco perché prima di mettersi in viaggio è consigliabile consultare il sito del ministero degli Esteri, su cui è possibile trovare tutte le prescrizioni necessarie per le vacanze all’estero.

Matteo Salvini, l'intervista a Radioconfapi: dal greenpass al centrodestra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.