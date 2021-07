Recovery Fund, Daniele Franco rivela: "Oltre 100 miliardi di euro al Sud", ecco dove finiscono i soldi europei

29 luglio 2021 a

a

a

Ingenti risorse del Recovery Fund europeo andranno a finire al Sud. La bellezza di 100, proprio 100, miliardi di euro. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Daniele Franco: "Con il Pnrr si intende imprimere una spinta al processo di convergenza. Il Governo, utilizzando criteri prudenziali, stima che al Sud saranno destinati oltre 80 miliardi, il 40% del totale ripartibile su base territoriale, la stima e' conservativa", ha spiegato il ministro durante il question time in Parlamento.

Recovery europeo, perché alla faccia di qualche politicante gufo questi soldi faranno bene al Paese: l'analisi di Pasini

Franco, comunque, ha precisato: "Oltre a 33 miliardi con progettualità già destinate al Sud, per le altre risorse alle regioni del Mezzogiorno sono state applicate soglie minime prudenziali tenendo conto dell'iniziativa, bando o progetto e dei destinatari finali dell'investimento". Ci saranno, insomma, diversi criteri da tenere in considerazione: "Per investimenti destinati a comuni o singoli il criterio popolazione, per le imprese l'indice Istat sull'incidenza di quelle attive". Insomma, 80 miliardi più 33: siamo a 113 miliardi, per la precisione.

Il ministro infine ha spiegato che le risorse in arrivo dall'Ue saranno una grande opportunità per tutto il territorio nazionale, ma ha specificato anche che il successo dipenderà dalle singole strutture coinvolte: "Pieno successo nell'utilizzo di queste ingenti risorse sarà raggiunto se tutte le strutture pubbliche nazionali e locali saranno in grado di dar seguito ai progetti affidati nei termini e tempi stabiliti, il Governo è impegnato a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica delle strutture coinvolte".

"L'Europa potrebbe smettere di darci soldi". Bruxelles ci vuole morti? Le indiscrezioni di Romano Prodi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.