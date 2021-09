Bolletta elettrica, aumenti del 40 per cento. Guido Crosetto: "Scelte europee miopi e suicide"

13 settembre 2021 a

"Verso un aumento del 40% delle bollette elettriche in autunno. Piano piano arriverete tutti a capire quanto siano miopi e suicide le ultime scelte europee". Con queste parole durissime Guido Crosetto, sul suo profilo Twitter commenta la notizia del rincaro che gli italiani dovranno subire sul consumo elettrico nelle proprie case.

Dal primo di ottobre una stangata impressionante: la brutta sorpresa all'interno della bolletta

Il prossimo trimestre le bollette elettriche, infatti, aumenteranno del 40 per cento. E' l'allarme lanciato dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento al convegno 'Verso una transizione sociale', organizzato ai Magazzini del Cotone di Genova dalla Cgil. Nel periodo luglio-settembre la bolletta della luce era aumentata del 20% a causa del forte aumento delle quotazioni delle materie prime e della crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2. Solo l'intervento del Governo, con un provvedimento di urgenza, è riuscito a contenere l'incremento al +9,9% agendo sugli oneri generali.

"Se l'energia aumenta troppo di costo, le nostre imprese perdono competitività e i cittadini, soprattutto quelli con un reddito medio-basso, faticano ulteriormente per pagare dei beni primari come l'elettricità in casa. Queste cose vanno considerate perché sono egualmente importanti rispetto alla transizione ecologica", osserva il ministro aggiungendo che "la transizione ecologica non può essere fatta a spese delle categorie vulnerabili".

