Spiaggia libera, il Consiglio di Stato: le concessioni balneari scadono nel 2023

10 novembre 2021 a

a

a

È partito il conto alla rovescia per le concessioni balneari. La tanto attesa sentenza del Consiglio di Stato fissa la scadenza di quelle in essere al 31 dicembre 2023. Due anni di tempo per «consentire a governo e parlamento di approvare una normativa che possa finalmente disciplinare in conformità con l'ordinamento comunitario il rilascio delle concessioni demaniali». Lo ha stabilito l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con due sentenze pubblicate ieri. Dal primo gennaio 2024 non ci sarà alcuna possibilità di prorogare ulteriormente le concessioni in vigore, neanche per via legislativa, e il settore sarà comunque aperto alla concorrenza.

Dopo la fine del 2023 «tutte le concessioni demaniali dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente se vi sia o meno un soggetto subentrante». Il Consiglio di Stato, rimarcando «l'eccezionale capacità attrattiva del patrimonio costiero nazionale», ha affermato che la perdurante assenza nonostante i ripetuti annunci di un intervento legislativo di riforma, mai attuato- di un'organica disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime genera una situazione di grave contrarietà con le regole a tutela della concorrenza imposte dal diritto della Ue, perché consente proroghe automatiche e generalizzate delle attuali concessioni, l'ultima, peraltro, della durata abnorme, sino al 31 dicembre 2033, così impedendo a chiunque voglia entrare nel settore di farlo.

Le prime reazioni dal fronte politico non sono favorevoli alla pronuncia. Per Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) si tratta di un «un colpo mortale per il turismo balneare italiano» con gli operatori del settore «espropriati delle imprese che hanno costruito con decenni di impegno a vantaggio di grandi gruppi multinazionali che già pregustano il banchetto». Negativo anche il giudizio della Liguria. L'assessore regionale al Demanio Marco Scajola parla di «sentenza folle» e «un colpo forte contro migliaia di aziende familiari». Mentre Salvini non si rassegna. «Spiagge e mercati italiani non sono in svendita, si rassegnino i burocrati di Bruxelles e i loro complici: la Lega non ha mai permesso e non permetterà che il nostro lavoro e le nostre tradizioni vengano cancellati», tuona il leader della Lega. A.BAR.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.