Mario Giordano svela l'ultima follia Ue: "Il caffè della mattina illegale? Mettete in salvo la moka"

Altra follia firmata Europa. A denunciarla è Mario Giordano. Il conduttore di Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete Quattro, denuncia l'ultima trovata in nome del sostenibile: "Le nuove indicazioni del cibo ‘green’, sponsorizzato e finanziato dall'Europa, prevedono anche il caffè sintetico, oltre a carne e pesce sintetici - tuona poco sorpreso dall'ennesimo diktat Ue -. Perciò mettete in salvo la moka prima che spunti qualche commissario Ue a dichiarare illegale il caffè della mattina, visto che, se con il Nutriscore giudicano più salutari le patate fritte del Parmigiano Reggiano, ci si può aspettare di tutto".

E infatti in prima fila per creare in laboratorio la bevanda c'è la Finlandia. Alcuni ricercatori del VTT Technical Research Centre hanno già messo a punto una tecnica in grado di dar vita al caffè sintetico. A loro dire capace di risolvere i problemi attuali, tra cui quelli ambientali cui è confrontato il caffè. "Parliamo di un prodotto problematico", ha spiegato il dottor Heiko Rischer che ha presentato la tecnica più sostenibile rispetto alle tradizionali piantagioni.

Tra i problemi elencati dai ricercatori quello del riscaldamento globale che sta rendendo le piantagioni esistenti meno produttive e, di riflesso, spinge gli agricoltori a disboscare sempre più foreste tropicali per nuove colture. "Ma c’è anche la questione dei trasporti, l’uso dei combustibili fossili e via discorrendo. È abbastanza logico cercare delle alternative". E così, nemmeno il caffè si salva più.

