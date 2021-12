Fuori dal Coro, Mario Giordano chiude l'ultima puntata così: "E intanto, alla faccia...". Clamoroso siluro ai vertici Mediaset?

08 dicembre 2021 a

a

a

Ieri, martedì 7 dicembre, in onda su Rete 4 ecco l'ultima puntata dell'anno di Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano al centro di numerosi gossip e indiscrezioni nelle ultime due settimane. In breve, rumors da Mediaset riferivano che il Biscione non gradisca troppo la linea editoriale del programma, dove verrebbe data troppa voce a no-vax e no-pass. E così, ecco che effettivamente per Fuori dal Coro piove un lungo stop, più di un mese, la prossima puntata in onda l'11 gennaio.

"Super green pass? Cosa c'è dietro davvero": l'inquietante teoria della Gismondo, choc da Giordano | Video

Ed il finale della puntata, il saluto di Giordano ai suoi telespettatori, così come un po' tutto nella trasmissione, è stato scoppiettante, pop, urlato. Ma non solo, Mario Giordano in un certo senso sembra quasi riferirsi, rivolgersi ai vertici Mediaset: "Noi su questi argomenti ci vogliamo tornare. Io Donato tu lo sai ritornerò, io ritornerò, io ritornerò", afferma prima che partano le note, appunto, di Ritornerai di Bruno Lauzi.

"Vai a farti fott***". Il ladro di case massacra l'inviato di Mario Giordano, ricoverato: una scena terrificante | Video

Ma non è finita. Mario Giordano riprende: "Lo sai Donato che io ritornerò, ritorneremo, l'11 gennaio, segnatevelo. Con la mia voce sgradevole, con le mie inchieste che danno fastidio, con tutti voi che ci volete bene. Ritorneremo perché chi non urla è complice, ricordatevelo. Quindi all'11 gennaio. E intanto, alla faccia dell'Europa, buon Natale a tutto. Ritornerò", conclude Mario Giordano. I primi destinatari del messaggio erano a Cologno Monzese? Chissà...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.