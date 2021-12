Lilli Gruber, frecciata a Mario Giordano? "Io non lo faccio", la domanda che la infiamma

18 dicembre 2021 a

Lilli Gruber sveste i panni di conduttrice per indossare quelli da invitata. E lo fa nella puntata di venerdì 17 dicembre di Propaganda Live. Qui si parla ancora una volta di no vax e la conduttrice di La7 si lascia andare: "Io sono andata in onda anche durante il lockdown, ma noi non invitiamo chi è 'no scienza', chi è contro gli studi degli esperti perché penso sia sbagliato".

Nel salotto di Diego Bianchi la Gruber precisa che questo non significa non dare spazio a chi ha idee diverse o dubbi. "Io non penso che si debba mettere alla pari chi divulga fake news e complottismi con chi invece si pone delle domande". La conduttrice di Otto e Mezzo lancia anche una frecciata agli altri programmi: "Io non faccio informazione spettacolo".

Un riferimento a conduttori come Mario Giordano che invece ospita anche chi è contrario al vaccino? Chissà... Certo è che per la Gruber l'unica arma per combattere il Covid è e rimane il vaccino: "Molti italiani lo hanno capito visto che abbiamo un alto numero di vaccinati". Dunque il suo programma in onda tutte le sere non può che trasmettere questo. Dichiarazioni che generano subito un applauso in studio.

