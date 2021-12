Fuori dal coro, "vai a farti fot***": il ladro di case massacra l'inviato di Giordano, ricoverato. Il video: scena terrificante

01 dicembre 2021 a

a

a

I "ladri di case" occupano abusivamente gli immobili di altri e mandano al pronto soccorso i giornalisti che indagano. Andrea Ruperto, uno degli inviati di Fuori dal coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è finito in ospedale investito dall'auto di un abusivo deciso a sfuggire alle domande dell'inviato a ogni costo.

"Anche a me hanno occupato la casa". Enrica Bonaccorsi sconvolgente: quanto ha speso per "farsi giustizia" | Video





Non è il primo caso di servizi finiti male a Fuori dal coro: prima di Ruperto era toccato alla collega Costanza Tosi, anche a lavoro su un caso di casa occupata. Ruperto è stato investito dal signor Giuliano Chingaglia, che da un anno occupa abusivamente la casa di Erasmo senza pagare un euro.

"Nessun ordine di servizio". Mistero a Mediaset, che fine fa Paolo Del Debbio? Cosa non torna

"Questo signore è un parassita", accusa il legittimo proprietario, che mostra alle telecamere anche la convalida di sfratto già emessa. Chinaglia però non fa una piega, risponde sprezzante alle domande del giornalista di Giordano e quando Ruperto ed Erasmo lo avvicinano chiedendogli conto del perché si ostini a rimanere in una casa che non è sua replica secco con un inequivocabile "andate a farvi fot***e".

"Quanto si prende per mostrare foto di nudo su internet". Ecco chi parla: da Giordano un'impensabile testimonianza | Guarda





In un precedente confronto con Erasmo, non ha esitato a sferrare un pugno in faccia alla moglie di quest'ultimo, anche lei finita in pronto soccorso dopo essere caduta a terra, con un trauma contusivo alla mandibola accertato dal referto dei medici. E quando Ruperto torna sul "luogo del delitto", fuori dalla casa occupata abusivamente, Chinaglia, già in auto, una volta visto l'inviato accelera rischiando di investirlo. Per il giornalista trauma al braccio e viaggio in ospedale. Ormai, una triste e inquietante abitudine a Fuori dal coro, come amaramente confermato da Giordano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.