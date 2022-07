Mediterraneo, acqua bollente? Mare invaso da "specie aliene": la scoperta inquietante

28 luglio 2022 a

Il mare Mediterraneo si riscalda per l'ondata di calore che sta attraversando l'Europa e segna un +5 gradi lungo le coste dell'Italia e della Francia. Ma bisognerà attendere la fine dell'anno per avere certezza dei dati registrati da Copernicus, il 22 luglio. Si tratta di un record per il Mediterraneo visto che le temperature superano quelle registrate nel 2003 quando l'aumento, su base annua, fu di 3 gradi. «Con l'aumento delle temperature delle acque, si assiste alla tropicalizzazione del Mediterraneo: specie "aliene" arrivano nei nostri mari dal Mar Rosso e dell'Oceano indiano, attraverso il Canale di Suez», spiega a LaPresse Stefano Goffredo, professore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna. «Si chiamano specie "aliene" perché vengono introdotte in nuovi ambienti dall'uomo».

Accanto alla tropicalizzazione, esiste un altro fenomeno migratorio: la meridionalizzazione del Mediterraneo. In questo caso, spiega l'esperto, «specie marine che vivono nel Sud del Mediterraneo si spostano verso il Nord, raggiungendo ad esempio le acque liguri o, dall'altro lato, verso l'Adriatico settentrionale». «La previsione è che le specie abituate a vivere in acque fredde- sottolinea- potrebbero estinguersi mentre i mari potrebbero essere abitati da nuove specie».

Ma niente paura, nelle acque italiane, infatti, non arriveranno specie predatrici pericolose per l'uomo. Da temere c'è però una medusa del Mar Rosso potenzialmente pericolosa che già nuota nel Mediterraneo. Il suo nome scientifico è rhopilema nomadica e popola le acque che bagnano le coste italiane già da un po'. La sua presenza sotto forma di massa gelatinosa complica le operazioni di pesca.