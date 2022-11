Ong, la Ue con Meloni: "Pronti ad aiutare", lo schiaffo a Macron

16 novembre 2022 a

Il pugno di ferro ha dato i suoi frutti. Da Bruxelles arriva un aiuto concreto all'Italia. Anche se al momento solo a parole, le intenzioni europee sembrano essere quelle. Non a caso la commissaria europea agli Affari Interni, la svedese socialdemocratica Ylva Johansson, si è pronunciata a favore del governo in fatto di immigrazione. Premettendo che "salvare vite umane è la nostra principale preoccupazione", la Johansson segue la linea del centrodestra. "Abbiamo visto - spiega in conferenza stampa - un numero crescente di arrivi attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale. Abbiamo anche visto che la maggior parte delle nazionalità che arrivano lungo queste rotte, probabilmente, non hanno bisogno di protezione internazionale".

Insomma, la commissaria è chiara: non tutti coloro che arrivano hanno bisogno di asilo. E sempre lei sembra lanciare una chiara frecciata alle ong: "Questo è importante, per prevenire che le persone intraprendano questi viaggi pericolosi, a volte mortali, attraverso il Mediterraneo". Per la Johansson "abbiamo bisogno di un sistema adeguato di solidarietà e responsabilità, insieme nell'Unione Europea".

Da qui la proposta di "un nuovo patto di migrazione e asilo". Più nel dettaglio, la funzionaria svedese dice di aver "presentato una road map per assicurarmi che, insieme al Parlamento", gli Stati riuniti nel Consiglio "adottino tutte le proposte durante questa legislatura. È la risposta più importante: non esiste un piano d'azione al mondo che possa essere meglio di un regolamento adeguato. Ecco perché dobbiamo assicurarci di avere tutto il pacchetto sul tavolo. Ovviamente siamo pronti a sostenere e aiutare, in questa situazione". La riprova? La Johansson incontrerà proprio domani Giorgia Meloni.