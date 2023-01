Meloni-Macron, la telefonata che cambia il quadro: cosa c'è sul piatto

17 gennaio 2023 a

a

a

Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno avuto una “cordiale conversazione telefonica”, nel corso della quale “sono stati affrontati i principali temi al centro dell’agenda europea e internazionale”. Lo rende noto Palazzo Chigi, che fa intendere primi importanti segnali di disgelo dopo quanto accaduto nei mesi precedenti, soprattutto per quanto riguarda la polemica tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori.

La premier italiana e il presidente francese nel colloquio telefonico hanno ribadito “la volontà di garantire il pieno sostegno all'Ucraina e l'urgenza di individuare a livello europeo soluzioni efficaci per sostenere la competitività delle imprese europee e per contrastare l'immigrazione illegale attraverso un effettivo controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea”. Inoltre Palazzo Chigi ha sottolineato che Meloni e Macron hanno concordato di “continuare a confrontarsi su queste tematiche largamente condivise”.

A proposito del sostegno incondizionato all’Ucraina, la presidente del Consiglio è attesa a Kiev nelle prossime settimane. “La aspetto molto, in visita ufficiale - ha dichiarato Volodymyr Zelensky nel corso dell’intervista con Bruno Vespa - verrà presto, non posso comunicare la data, ma presto”. Il presidente ucraino ci ha tenuto a sottolineare che “aspettiamo molto Giorgia. Non dico Giorgia Meloni perché nel nostro primo colloquio lei mi ha detto ‘Volodymyr mi chiami, per favore, Giorgia?’”.