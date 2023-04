Immigrazione, "cos'hanno bocciato in aula": la vergogna della sinistra

19 aprile 2023 a

a

a

L'impegno del centrodestra al governo va di pari passo con quello del centrodestra in europa. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno annunciato il voto al "pacchetto immigrazione". Nella giornata di giovedì 20 aprile la plenaria del Parlamento europeo deciderà, con un voto in aula, se iniziare i negoziati con gli Stati membri sul pacchetto di proposte legislative riguardanti il Patto Ue per la gestione dell'asilo e dell'immigrazione. A favore, sicuramente, la coalizione che in Europa si presenta come l'Ecr, Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei, ID, Identità e Democrazia e il Ppe, Partito Popolare Europeo.

"Domani le nostre delegazioni voteranno a favore del mandato negoziale per il trilogo sul 'pacchetto migrazione', come già avvenuto in Commissione Libertà civili alcune settimane fa", spiegano in una nota congiunta i capidelegazione del centrodestra al Parlamento europeo, Carlo Fidanza (FdI-Ecr), Marco Campomenosi (Lega-ID) e Fulvio Martusciello (FI-Ppe). Per cantare vittoria è però ancora presto: "Riteniamo che il testo licenziato dal Parlamento sia ancora fortemente insufficiente a rispondere alla sfida che l'immigrazione incontrollata pone di fronte all'intera Europa. Anche il superamento del Regolamento di Dublino per quanto riguarda l'Italia non da garanzie adeguate su un effettivo cambio di rotta rispetto allo status quo. Siamo tuttavia fiduciosi che l'avvio del negoziato con il Consiglio consentirà al nostro Governo di far valere con maggior forza la posizione italiana, che ha già trovato positivo riscontro nelle conclusioni del Consiglio straordinario dello scorso 9 febbraio".

E ancora: "Quelle stesse conclusioni richiamate da un emendamento alle linee guida per il bilancio Ue 2024, la cui approvazione ha causato l'incredibile reazione delle sinistre che oggi in aula hanno affossato il testo pur di non approvare la richiesta di 'rafforzamento della capacita' e delle infrastrutture di protezione delle frontiere'. Questo episodio la dice lunga su quale sia la ricetta delle sinistre sull'immigrazione, con buona pace delle polemiche strumentali che ogni giorno vengono sollevate contro il governo, a Roma come a Strasburgo". Tra le misure inserite all'interno del pacchetto anche un meccanismo di solidarietà nei confronti dei paesi in prima linea sulle rotte migratorie, che lascia agli Stati membri la scelta tra due possibilità: i ricollocamenti dei migranti o contributi finanziari (per aiutare i paesi più esposti).