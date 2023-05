Rosanna Conte, schiaffo alla Ue: in aula vestita con la rete da pesca

11 maggio 2023 a

La Lega in prima linea in difesa dei pescatori italiani in Europa. La protesta è quella dell'eurodeputata Rosanna Conte, che contesta in aula al Parlamento europeo la stretta contro la pesca a strascico nelle aree marine protette. E la protesta è anche "iconica": la leghista, infatti, si è presentata in aula indossando una rete per la pesca a strascico, che le calzava perfettamente sulla giacca azzurra.

"Commissario, le mostro un pezzo di rete che i nostri pescatori usano per lo strascico in Italia. Vede la grandezza delle maglie? Sa che l’impatto sui fondali del nostro strascico non è come quello dei pescherecci extra-Ue? Ha sentito le sirene dei pescatori che hanno manifestato in tutta Europa?". Queste le parole della Conte, che contesta il Piano d’azione della Commissione europea che prevede la messa al bando della pesca a strascico.

Nel corso di un dibattito alla presenza del commissario Ue alla Pesca Virginijus Sinkevicius, Conte ha preso la parola mostrando un pezzo di rete a strascico usata in Italia: "Questo Piano d’azione è un boomerang - riparte -. In nome di un ambientalismo ideologico, volete vietare la pesca a strascico praticata da ben 2088 imbarcazioni italiane. Ci chiedete di rinunciare al 20% della flotta italiana e a intere filiere ittiche per far spazio al pesce importato da Paesi terzi che nemmeno rispettano le nostre stesse regole e standard, o peggio per rifilarci il pesce prodotto in laboratorio. È questo quello che volete veramente per il futuro alimentare dell’Ue?", chiede Rosanna Conte con accento polemico.

E ancora: "Ieri l’abbiamo detto forte e chiaro con un flash mob al Parlamento europeo che ho voluto promuovere in segno di solidarietà con i nostri pescatori, ma anche per tutti quei cittadini che vogliono continuare a consumare pesce italiano ed europeo, che è sinonimo di qualità e sicurezza. Noi difenderemo la nostra economia del mare da quella che oggi è una minaccia, ma che potrebbe concretizzarsi in norma un domani. Sarebbe il caso che la Commissione guardasse in faccia i pescatori e le loro famiglie prima di condannarli con le queste proposte scellerate", ha concluso la leghista Conte, che è unica coordinatrice italiana in commissione Pesca al Parlamento europeo.