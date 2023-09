Salvini contro l'Ue sulle auto elettriche: "Incompetenti o complici?"

13 settembre 2023 a

a

a

Matteo Salvini incalza l'Unione europea: al centro le auto elettriche. Poche ore fa Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha ammesso che verrà avviata "una inchiesta anti-sovvenzioni riguardo ai veicoli elettrici provenienti dalla Cina". Nel suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo, in sessione plenaria a Strasburgo, von der Leyen ha tenuto a precisare che "il settore dei veicoli elettrici è un'industria cruciale per l'economia verde, con un potenziale enorme per l'Europa e che "i mercati globali attualmente sono invasi da automobili elettriche cinesi a buon mercato i cui prezzi sono mantenuti bassi artificialmente grazie a ingenti sovvenzioni statali: queste pratiche causano distorsioni sul nostro mercato".

Un'uscita che dà ragione a quanto già sostenuto dalla Lega, tanto che ora il suo leader non rimane a guardare. "Forse si sono svegliati anche in Europa? Dopo anni di denunce della Lega contro il fatto che si possa andare in giro solo con le auto elettriche dal 2035 oggi si sveglia la presidente Von Der Leyen che afferma che verrà avviata da parte della Commissione europea un’indagine contro le sovvenzioni ai veicoli elettrici provenienti dalla Cina. Ma chi l’avrebbe mai detto che sarebbe finita così, a Pechino se la ridono ma i nostri imprenditori hanno molto meno da ridere. A questo punto la domanda sorge spontanea: in questi anni a Bruxelles sono stati distratti, incompetenti o complici?".

Intanto a dirsi soddisfatta è l'Associazione dei produttori europei di automobili che ha accolto come "un segnale positivo" l'annuncio da parte della presidente della Commissione europea. Questo annuncio dimostra che "la Commissione europea riconosce la situazione sempre più asimmetrica che la nostra industria si trova ad affrontare e sta affrontando con urgenza le distorsioni della concorrenza nel nostro settore", ha affermato Sigrid de Vries, direttore generale di Acea