Migranti, Paragone avverte Bruxelles: "Ultima chiamata"

Gianluigi Paragone lancia un avvertimento a Bruxelles sulla questione migranti, sempre più centrale in Italia dopo il boom di sbarchi degli ultimi giorni. Ieri Matteo Salvini da Pontida e Giorgia Meloni da Lampedusa hanno lanciato lo stesso identico messaggio alla Ue: hanno chiesto di non essere lasciati soli di fronte a una emergenza di questo tipo. "Io oggi qua e Giorgia a Lampedusa siamo la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune", ha detto il leader del Carroccio. Secondo Paragone, però, è ora che succeda qualcosa: "O a Bruxelles si danno una mossa oppure l’Europa sarà progressivamente accartocciata per mano di quei popoli finora esclusi".

