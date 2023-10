Multisala Ue, tutti i film della prossima stagione: Ventimiglia, Russia e monopattini

Leporello 02 ottobre 2023 a

Multisala UE. Tutti i film della prossima stagione

Le corna del toro

Trama: Abbattere tutti i capi di bestiame per ridurre la Co2, come fanno i Paesi Bassi. Prossimamente su questi schermi. Sconto del 50% per chi viene in monopattino.

Eletric road

Trama: Vietare di produrre motori a combustione entro il 2035, con tutto il resto del mondo che continuerà ad andare a idrocarburi. Prossimamente su questi schermi.

Ice venture

Trama: Non acquistare gas e petrolio dalla Russia, comprando poi al triplo anche quello russo da altri. In programmazione. Sconto del 75% per chi indossa il pullover in cachemire.

Hot fertilizer

Trama: Impedire l’utilizzo di fertilizzanti russi in agricoltura, con gli Usa che continuano a importarli. In programmazione. Sconti per scambisti.

Dubliners

Trama: Continuare col trattato di Dublino, che perfino Sergio Mattarella ha sconfessato. In programmazione. Sconti docenti, militari & panificatori.

Fondi d’affondo

Trama: Bloccare i fondi alla Tunisia e alla Libia come ha deciso Bruxelles, dopo aver sottoscritto accordi. In programmazione. Sospesi biglietti omaggio.

Sturmtruppen

Trama: la Germania chiude le proprie frontiere mentre finanzia le ONG per indirizzarle nei porti italiani. In programmazione.

Le calde miglia di Ventimiglia

Trama: Blindare la città e rispedire indietro i richiedenti asilo, come fa la Francia. Assolutamente da vedere. XXX sempre buio in sala.