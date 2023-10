Israele e Hamas, la desolante impotenza della politica estera Ue

16 ottobre 2023 a

Ancora una volta, mentre il mondo brucia, l'Europa decide di non scegliere. La desolante impotenza della politica estera dell'Unione europea, già evidenziata dalla drammatica invasione russa dell'Ucraina nel febbraio del 2022, si ripropone in tutta la sua gravità in occasione della brutale carneficina di civili firmata da Hamas in Israele. Una tragedia che ci coinvolge direttamente, ma di cui restiamo ancora una volta spettatori.