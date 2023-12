Draghi a capo della Commissione Ue? Il piano di Macron, ma l'ex premier smentisce

08 dicembre 2023 a

a

a

Mario Draghi alla guida della Commissione europea e Ursula von der Leyen alla Nato: questo il piano di Emmanuel Macron, che pare abbia già sottoposto la sua idea al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il presidente francese avrebbe questo disegno in mente per l'Europa del futuro, almeno stando a fonti diplomatiche a Bruxelles e a Parigi, citate da Repubblica. In questo modo, Macron vorrebbe ritagliarsi lo stesso ruolo che ebbe quattro anni fa, quando propose la figura della von der Leyen a capo dell'esecutivo dell'Unione europea. Ora la scommessa sarebbe sull'ex premier italiano nonché ex numero uno della Bce.

Alla base della scelta di Macron ci sarebbero i suoi ottimi rapporti con Draghi. Ma non solo: secondo il capo dell'Eliseo, l'ex presidente del Consiglio avrebbe tutte le carte in regola per guidare l'Europa in quella che sarà una fase nuova e complicata per via della concomitanza di più elementi, dalle conseguenze della guerra in Ucraina alla sempre più forte affermazione della Cina, fino alle elezioni americane, con la possibile vittoria del repubblicano Donald Trump. Per questo ci si vorrebbe affidare a una personalità che già in passato ha salvato l'Europa con l'ormai celebre "Whatever it takes".

Maria Elena Boschi e Mario Draghi? Clamoroso: come li beccano in aereo

Scholz dovrebbe rinunciare alla connazionale von der Leyen. Ma pare che sia disposto a farlo per seguire la linea francese. E i motivi alla base di questo possibile sostegno da parte della Germania sarebbero due: il primo riguarda il futuro della Von der Leyen, che potrebbe ricoprire il ruolo di segretaria generale della Nato con l'ok anche da parte degli Usa; il secondo motivo invece riguarda proprio Scholz, che in questo modo potrebbe placare almeno in parte i litigi che infiammano la sua maggioranza, accontentando in particolare i Verdi, che vorrebbero un ruolo nella futura Commissione. Intanto una fonte vicina a Draghi sentita dall'agenzia di stampa Reuters ha smentito il retroscena di Repubblica, poiché l'ex premier non sarebbe interessato" all'incarico.