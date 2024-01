Ue, Paragone: spirito liberale addio, solo imposizioni su auto o case green

15 gennaio 2024 a

a

a

"Siamo vicini all’ennesima fregatura ai danni delle persone comuni, alle quali la fantomatica Europa ordina di cambiare l’automobile per passare dal motore alla batteria. E di farlo in un momento di difficoltà profonde che rischiano di mettere in ginocchio famiglie con bilanci già tirati, senza considerare prospettive non buone a causa di tensioni internazionali lontano dallo sbrogliarsi", scrive Gianluigi Paragone su Libero. Una lettera, quella di Bruxelles che è un invito "a rottamare l’auto, dunque, magari anticipando la scadenza del 2035 fissata come deadline per passare alle auto elettriche".



Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Gianluigi Paragone