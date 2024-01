Ue, "nuove norme" per fermare la destra: lo studio inglese

25 gennaio 2024 a

Uno studio condotto da laburisti inglesi prevede una maggioranza in Europa che escluderà i socialisti dalla Commissione europea. Di qui il suggerimento di modificare i sistemi di voto, così da impedire svolte nella politica estera e i rischi di una coalizione anti-climatica. Ne parla Carlo Nicolato su Libero: "Uno studio commissionato dallo European Council on Foreign Relations sostiene con allarmismo che la destra sia in testa ai sondaggi in almeno nove Stati membri: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia; e sia subito dietro in Bulgaria, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia".

