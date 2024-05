Fuori dal coro, "Allah Akbar! Califfato in Europa!": cosa accade in Germania

23 maggio 2024 a

Una manifestazione alla luce del sole, nel cuore della Germania, per chiedere l'instaurazione di un Califfato islamico sull'Europa. E tutto questo nell'indifferenza generale della politica, alla vigilia peraltro del voto per le elezioni europee di giugno.

L'inviata di Fuori dal coro Serena Pizzi e le telecamere del programma di approfondimento di Rete 4 diretto da Mario Giordano arrivano ad Amburgo, uno dei centri economici e commerciali più importanti non solo della Germania ma di tutto il continente, per documentare quanto successo pochi giorni fa.

"Qui in centro a soli 50 metri da una stazione di polizia si è svolta la manifestazione del gruppo estremista Muslim Interactive - spiega la giornalista Mediaset - e proprio in queste strade i musulmani hanno chiesto l'instaurazione di una dittatura islamica in Europa".

Sullo schermo scorrono le immagini dei manifestanti: "Questi islamici vogliono sostituire la democrazia con la Sharia, questo significa il Califfato, imporre la legge islamica in tutta Europa".

"Perché come musulmani - spiega un esponente del movimento, parlando dal palco - siamo convinti che il colonialismo occidentale debba essere superato, serve il Califfato!". E in strada risuonano le urla in coro "Takbir" e "Allah Akbar". Nota a margine: il gruppo che ha organizzato la manifestazione è legato a un movimento dichiarato fuorilegge in Germania. Ma questo non ha impedito ai manifestanti di spargere odio senza alcuna ripercussione.