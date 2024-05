Raisi morto, la vignetta sfregio di Charlie Hebdo: "Dio esiste"

22 maggio 2024 a

a

a

Charlie Hebdo ha pubblicato una vignetta satirica sulla morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi: "Dio esiste: ci libera dai Mullah", si legge nel titolo della illustrazione dove si vede un dito divino che schiaccia l'elicottero di Raisi.

A gennaio 2023 lo stesso presidente iraniano, deceduto domenica 19 maggio in un incidente aereo, era intervenuto contro il settimanale satirico francese per alcune vignette sulla Guida suprema iraniana, Ali Khamenei: "Ricorrere a insulti con il pretesto della libertà prova chiaramente l'assurdità della logica di coloro che offendono e la loro disperazione nel trovare soddisfazione dalla cospirazione del caos e dell'insicurezza in Iran", aveva detto Raisi.

In quell'occasione, ricorda il sito del TgLa7, Charlie Hebdo aveva lanciato un concorso internazionale "Dégagez les mullahs" nelquale invitava i vignettisti di tutto il mondo a disegnare la caricatura di Khamenei: "Disegnatori e vignettisti devono sostenere la lotta degli iraniani che lottano per la loro libertà, ridicolizzando questo leader religioso di un'altra epoca, e rimandandolo nella pattumiera della storia".

"Gli elicotteri non volavano in formazione": Raisi ucciso? Il più pesante degli indizi

Charlie Hebdo, il 5 gennaio del 2015, ha subito un gravissimo attentato terroristico: due uomini armati di kalashnikov, incappucciati e vestiti di nero, avevano fatto irruzione nella sede del giornale satirico a Parigi, uccidendo dodici persone, tra cui due poliziotti. La sparatoria aveva provocato anche venti feriti, di cui quattro gravissimi. L'azione fu rivendicata da Al-Qaeda. Ma Charlie Hebdo non si è mai fermato. E questa è la sua ultima vignetta che sfida l'islam.