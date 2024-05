L'aria che tira, Picierno contro Schlein a 10 giorni dal voto: "Tarquinio scelta sua"

29 maggio 2024 a

a

a

Il Pd ha un problema grosso come Marco Tarquinio. L'ex direttore di Avvenire è candidato alle elezioni europee in lista con i democratici, pur senza esserne iscritto, per volontà della segretaria Elly Schlein. E la sua proposta di sciogliere la Nato ha determinato un effetto boomerang al Nazareno.

Pina Picierno, anche lei candidata alle europee e veterana a Strasburgo, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7 manifesta tutta la sua perplessità: "Non è la posizione del Pd, non è la posizione di Socialisti e democratici, non è nemmeno la mia. Il presidente Mattarella l'ha detto in maniera molto più autorevole in varie occasioni: l'alleanza atlantica è stata garanzia di pace in questi anni e nello specifico penso che l'alleanza atlantica vada rafforzata e non indebolita, immaginando un rapporto più stringente con l'Unione europea".

"Non sfrutta l'assist per attaccare Meloni?": la sconcertante domanda a Lucia Annunziata

Candidare Tarquinio è stato un errore? Alla domanda di Parenzo la Picierno replica secca: "Tarquinio è un candidato indipendente, non rappresenta il Pd ed è una scelta della segretaria". Che ora il Pd però potrebbe pagare carissimo, visto che su un tema così centrale qualsiasi divisione diventa giustamente un facilissimo fronte di attacco per i rivali.

"Sciogliamo la Nato, alleanza nuova": la proposta choc di Tarquinio che imbarazza il Pd

Se Giuseppe Conte ironizza sul fatto che i dem siano stati costretti a silenziare Tarquinio (che con il Movimento 5 Stelle, sul tema della guerra, condivide praticamente tutto), è Italia Viva a picchiare particolarmente duro. "In questo clima di caos internazionale il Partito Democratico completa il proprio processo di trasformazione in centro sociale: sciogliere la Nato come propone il candidato Tarquinio, firmare il referendum contro il Jobs Act, aumentare le tasse a cominciare da una bella patrimoniale", scrive su X Matteo Renzi. "Oggi è la volta di Nicola Zingaretti plaudire all'idea dell'ex direttore di Avvenire. E' ormai evidente che il Pd dei riformisti è solo un ricordo", aggiunge la coordinatrice nazionale di IV Raffaella Paita. Con Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, che rincara la dose: "Non so se è peggio Tarquino che dice di voler sciogliere la Nato o Provenzano che dopo averlo messo in lista per le Europee sottolinea che quella di Tarquino non è la linea del Pd".