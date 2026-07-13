Europa, nasce la "coalizione anti-missili": si scatena la furia della Russia

Una ventina di capi di Stato e di governo - tra cui il primo ministro britannico Keir Starmer , il primo ministro polacco Donald Tusk , il cancelliere tedesco Friedrich Merz - sono arrivati poco prima delle 17 a Les Invalides, lo storico complesso militare che ospita la tomba di Napoleone, nella capitale francese. Altre nazioni, come l'Italia, con Antonio Tajani , sono rappresentate a livello ministeriale o dai rispettivi ambasciatori. Presenti anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy , i due massimi vertici dell'esecutivo europeo, Antonio Costa e Ursula Von der Leyen , e il segretario generale della Nato Mark Rutte .

In vista del vertice, nove Paesi europei e l'Ucraina hanno lanciato la proposta di costituire una coalizione per sviluppare congiuntamente "capacità antibalistiche", con l'obiettivo sia di aiutare Kiev a difendersi dai massicci attacchi missilistici russi, sia di rafforzare la sicurezza dell'intero continente. "Questa iniziativa non è diretta contro alcun popolo, bensì a difesa dei nostri", hanno sottolineato in una dichiarazione congiunta i leader di Danimarca, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina, Paesi Bassi e Regno Unito.

"Creare un potente scudo su tutta l'Europa è un modo per integrare la nostra difesa", ha scritto sui social il presidente ucraino, osservando che tale coalizione consentirebbe di raggiungere questo obiettivo "più rapidamente e a costi inferiori". Prima di incontrare i suoi omologhi, il presidente francese ha elogiato il "risveglio strategico" degli europei e la loro determinazione a "difendersi": un messaggio rivolto alla Russia, ma anche agli alleati americani. "L'Europa è sulla strada per diventare una potenza", ha osservato con soddisfazione Macron. "Sì, la pace è il nostro obiettivo. Sì, diamo valore alla libertà e allo Stato di diritto. E sì, siamo pronti a combattere per difenderli. Sempre, e anche versando sangue se necessario", ha dichiarato nel suo tradizionale - e ultimo - discorso alle forze armate alla vigilia della festa nazionale del 14 luglio.