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Avs, Benedetta Scuderi trascinata via a forza dalla polizia: ecco il video

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mercoledì 15 luglio 2026
Avs, Benedetta Scuderi trascinata via a forza dalla polizia: ecco il video

2' di lettura

L'eurodeputata italiana di Avs, Benedetta Scuderi, è stata strattonata e trascinata per le spalle dalla polizia belga a margine della manifestazione per la remigrazione organizzata dai gruppi di ultradestra in Place du Luxembourg, a pochi passi dall'Eurocamera. A testimoniarlo, un video pubblicato sui social dalla stessa esponente di Alleanza Verdi e Sinistra: tra uno strattone e l'altro di due poliziotti, Scuderi urla "non riesco a capire", e "tutto questo è folle". Poco prima l'eurodeputata aveva parlato con la stampa durante la contromanifestazione di protesta organizzata di fronte al Parlamento Europeo dalle forze progressiste all'Eurocamera, a pochi passi da Place du Luxembourg.

"La polizia di Bruxelles mi ha impedito di camminare da libera cittadina per strada, a qualche centinaia di metri dal Parlamento Europeo, dove si stava svolgendo una manifestazione della destra a favore della remigrazione - commenta Scuderi condividendo il video -. Mi è stato detto che non potevo camminare in una strada pubblica, seppure stavo tornando nel mio ufficio e in quelle strade non c'era alcun manifestante. Sono stata strattonata e spostata con la forza, anche se altre persone camminavano intorno a me. Forse a spaventare la polizia è stata la bandiera della pace che avevo in mano?".

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"Alla mia richiesta di spiegazioni è stato risposto con imposizioni aggressive e perentorie che non avevano alcun contenuto - prosegue -. È assurdo che in Europa, a Bruxelles davanti al Parlamento, si verifichino scene del genere, mentre dall'altra parte della strada qualche decina di persone protesta a favore della deportazione di esseri umani, del razzismo e della violenza. Perché i neo-nazisti hanno il potere di toglierci anche la libertà di camminare? La polizia da che parte stava?".

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