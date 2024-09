Fuori dal coro, "Parigi come Kabul": dove domina la legge islamica

19 settembre 2024 a

Parigi come Kabul, non è il titolo di qualche canzone rap, ma è come oggi si presentano molti quartieri della capitale francese, oramai in ostaggio dell'invasione islamica in atto da tempo. In particolare, nel 18esimo arrondissement di Parigi le strade sono popolate solamente da persone di nazionalità afghana e come mostra un reportage realizzato dal programma Mediaset, Fuori dal coro, a comandare nei quartieri parigini sono proprio loro: gli stranieri.

"Siamo tutti afghani qui", afferma uno di loro alla cronista senza però mostrarsi in volto. La comunità afghana mette sempre più spesso in atto rivolte violente. D'altrodne, le immagini parlano chiaro: più che la città della moda, della cultura e della buona cucina, Parigi ora sembra essere diventata un'unica grande periferia dove a dettare legge è la comunità islamica. Nel video mostrato dal programma condotto da Mario Giordano si vedono due gruppi di persone prendersi a bastonate e urlare come se fosse la cosa più normale di questo mondo.

Nel filmato si possono anche notare episodi di vandalismo estremo. Alcune delle persone immortalate gettano i cassonetti della spazzatura a terra, altre lanciano in aria fumogeni mentre altri ancora bloccano le strade in massa. Neanche le forze dell'ordine sembrano riuscire a fermare le loro azioni illegali.

