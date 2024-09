Ilaria Salis, Carola Rackete e Mimmo Lucano? Tutto finito: si spaccano nel momento del voto

19 settembre 2024 a

Che la sinistra - almeno quella europea - sia andata completamente in tilt lo ha confermato il voto del Parlamento Ue sull'uso di armi occidentali sul territorio russo. L'Eurocamera ha approvato infatti la risoluzione con 425 voti favorevoli, 131 contrari e 63 astenuti. I partiti italiani, invece, hanno votato contro il paragrafo nel quale si chiedeva di alleggerire i limiti nell'utilizzo delle armi in territorio russo. Ma la vera sopresa arriva tra gli scranni dei Left.

Come c'era da aspettarsi, i due frontman di Avs in Europa - Ilaria Salis e Mimmo Lucano - hanno espresso voto contrario riguardo alla risoluzione proposta in Parlamento. Ma dai Left è arrivata una sorpresa clamorosa. Carola Rackete, la capitana che sfidò l'ex ministro degli Interni Matteo Salvini - ha votato a favore. E non è sola. Con lei ci sono anche i finlandesi Jussi Saramo, Merja Kyllönen e Li Andersson, gli svedesi Jonas Sjöstedt Hannah Gedin, e il danese Per Clausen.

"Il voto del Parlamento Ue è svolta preoccupante e pericolosa - ha commentato sul proprio profilo X il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni -. È sempre più urgente fermare escalation. E dal segretario Nato parole deliranti su aumento spese militari. Avs - ha concluso - si batterà contro queste follie".