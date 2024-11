Ilaria Salis, il fango contro Raffaele Fitto: "Appartiene alla destra razzista e asservita a Musk"

15 novembre 2024 a

Ilaria Salis ha preso molto sul serio il suo nuovo ruolo da portavoce dell'Internazionale comunista al Parlamento europeo. La nuova eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è diventata il fiore all'occhiello di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. E, al contempo, si è autonominatasi rappresentante in Europa di tutti quei centri sociali che al momento sono impegnati a sfilare nelle principali città italiane contro un presidente del Consiglio voluto e votato dalla maggioranza degli italiani.

Meloni a parte, Salis sta cercando in tutti i modi di impedire che Raffaele Fitto entri a far parte della Commissione europea a guida Ursula von der Leyen. "Su Raffaele Fitto e il cosiddetto interesse nazionale - inizia così il post di Salis su X, che ha il sapore di un trattato socio-politico -. L'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori in Italia, l’interesse delle classi popolari, non è semplicemente avere un italiano qualsiasi come Commissario europeo. Il vero minimo sindacale è avere un Commissario che non appartenga alla destra incompetente, razzista, asservita alle élites economiche e amica dei magnati come Elon Musk. Ogni volta - ha concluso - che il concetto di interesse nazionale viene usato come ricatto morale, dietro l’angolo c’è sempre una truffa a scapito della gente comune".

Ma gli interessi nazionali dovrebbero sempre prevalere su quelli di parte. Questo non è solo il pensiero della destra di governo, ma anche di chi - come Paolo Gentiloni - ha potuto contare anche sul sostegno ella destra europea. Cinque anni fa durante le audizioni ai commissari "certamente il rappresentante dell'Ecr nella commissione competente il fiammingo belga (Johan Van Overtveldt) votò a mio favore. L'ho visto spesso in questi anni e l'ho ringraziato, è una persona molto seria", ha dichiarato Gentiloni.