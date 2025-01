Donald Trump, doppio schiaffo: i big europei non invitati all'insediamento

10 gennaio 2025 a

"Non c'è stato alcun invito e non è prevista la partecipazione" della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all'inaugurazione del presidente entrante degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. ''Se riceverà un invito, allora vedremo, ma per il momento non ci sono piani di questo tipo'', ha spiegato la portavoce-capo dell'esecutivo Ue Paula Pinho durante il briefing giornaliero con la stampa.

''Come sapete, poco dopo le elezioni negli Stati Uniti c'è stata una telefonata tra la presidente von der Leyen e il presidente eletto Trump. Da allora non ci sono stati più contatti di questo tipo'', ha chiarito Pinho, ''ma naturalmente cercheremo di avere contatti tempestivi con la nuova amministrazione'' - anche se non è chiaro se questo sforzo si svilupperà prima o dopo l'inaugurazione del 20 gennaio.

Ma, stando a quanto riferisce Leonardo Panetta, sembra che la von der Leyen non sia l'unica leader europea snobbata da Trump. "Trump non invita Macron alla sua cerimonia di insediamento del 20 gennaio - ha scritto su X l'inviato a Bruxelles di Mediaset -. Le sole personalità francesi nella lista degli ospiti sono, per ora, il presidente di Reconquete Éric Zemmour e l’eurodeputata dello stesso partito Sarah Knafo. Tra gli altri europei Giorgia Meloni e Viktor Orban. Divide et impera".