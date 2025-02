Elon Musk fa impazzire le sinistre: clamoroso, cosa ha recapitato agli eurodeputati

03 febbraio 2025 a

Da MAGA a MEGA il passo è più breve di quanto si immagini. Elon Musk, braccio destro di Donald Trump e tra i grandi artefici del suo ritorno alla Casa Bianca, ha pubblicato un post sul suo social che ha destato molta curiosità. Nella notte italiana tra sabato 1° e domenica 2 febbraio, il miliardario ha postato su X una sorta di campagna rivolta ai cittadini europei. Lo scopo? "Rendere l'Europa di nuovo grande", ha scritto Mr richiamando il tipico slogan proprio di The Donald. Tesla. Grazie al suo enorme seguito, il post è stato visualizzato 50 milioni di volte.

Ma non finisce qui. Come riporta Dagospia, oggi - lunedì 3 febbraio - nelle cassette della posta di tutti gli europarlamentari sono stati depositati dei cappellini con la scritta 'Make Europe Great Again'. Si tratta proprio del nome del "movimento" immaginato da Elon Musk per l'Unione europea. Ma al momento non si conosce ancora l'identità del mittente. Anche se qualcuno sta cominciando a vociferare che si tratti proprio del miliardario sudafricano.

People of Europe:



Join the MEGA movement!



Make Europe Great Again!! — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025

"Non è la mia Europa". È la risposta del vicepremier e segretario FI, Antonio Tajani, a chi gli chiede delle iniziative di Elon Musk. "Credo in un'Europa federale, popolare che abbia un'anima giudaico-cristiana. Sono un sovranista europeo, ma sono anche un patriota italiano. Ognuno poi ha le sue idee", osserva ancora. "In democrazia niente è pericoloso. Sono idee che si devono confrontare, io difendo le mie. Mi pare, però, che in Europa i cittadini alle ultime elezioni - ha sottolineato Tajani - hanno scelto il Partito popolare europeo".